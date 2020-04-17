بريطانيا تعاني من عجز في معدات الوقاية من كورونا

أفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، بأن الأزمة التي يعيشها العالم الآن بسبب تفشي فيروس كورونا تجعل الحصول على ما يكفي من معدات الوقاية من العدوى أمر صعبا جدا وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وفي حديثه أمام لجنة الصحة والعناية الاجتماعية بالبرلمان،

قال هانكوك: "أرغب فعلا في أن ألوح بعصا سحرية لكي أحصل من السماء على كميات كبيرة من معدات الوقاية الشخصية"، مضيفا أنه "بما أن المشكلة عالمية ويوجد نقص في معدات الوقاية على مستوى العالم، فمن الواضح أن هذه المسألة تشهد ضغطا كبيرا".

وتعتبر بريطانيا الدولة السادسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 103 آلاف حالة، والخامسة من حيث عدد الوفيات بـ13729 حالة.

وجرى تمديد حالة الإغلاق العام في بريطانيا ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، أمس الخميس، مع ارتفاع عدد الوفيات وإجمالي الإصابات.