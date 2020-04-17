إيران تسجل 89 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها أحصت 89 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، مسجّلة وفيات برقمين لليوم الرابع على التوالي.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إن الوفيات الأخيرة ترفع العدد الإجمالي إلى 4958.

واليوم الجمعة اليوم السادس الذي تسجل فيه إيران تراجعاً في عدد الوفيات المعلنة رسمياً.

وأضاف جهانبور أنه تم تأكيد 1499 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع المجموع إلى 79 ألفاً و494 من أصل 319 ألفاً و879 شخصاً خضعوا لفحص كوفيد-19.

وتعافى 54 ألفاً و64 مصاباً بالفيروس وغادروا المستشفيات، بينما لا يزال 3563 حالتهم حرجة.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات وأرجأت مناسبات كبرى وفرضت سلسلة قيود أخرى، إلا أنها لم تأمر بفرض إغلاق شامل.

ومن المقرر أن تسمح إيران لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة في طهران بإعادة فتحها السبت، بعدما اتخذت خطوات مشابهة خارج العاصمة الأسبوع الماضي.