آبي يناشد اليابانيين تجنب الخروج لمنع تفشي كورونا

ناشد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بقوة اليابانيين، اليوم الجمعة، بالبقاء في المنازل لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الإصابات الجديدة رقماً قياسياً جديداً في طوكيو قبل خطاب آبي الذي قال فيه إن توسيع حالة الطوارئ هذا الأسبوع جاء لتشمل كافة أنحاء البلاد مدفوعة بمخاوف من احتمال عجز الخدمات الطبية عن استيعاب المرضى في المناطق الريفية التي يسكنها الكثير من المسنين.

وقال آبي "من فضلكم تجنبوا الخروج"، مضيفاً أن تقليل الاختلاط بين الأفراد في طوكيو وأوساكا، وهما من أشد المناطق تضررا بالفيروس، لا يزال دون المستويات المستهدفة.

وأضاف "كل شيء يعتمد على تصرف كل فرد".

ولا تزال العاصمة طوكيو أشد المناطق تضرراً بكورونا وقالت حاكمة المنطقة إنها سجلت رقماً قياسياً للحالات الجديدة بلغ 201 اليوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 2796.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان إلى أكثر من تسعة آلاف و190 حالة وفاة، وفقاً لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

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