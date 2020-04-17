بريطانيا تجري اختباراً على عقار جديد ضد فيروس كورونا

أعلنت جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة أن مختبراتها ستشهد إجراء أولى التجارب العملية على عقار تجريبي ضد فيروس كورونا من أجل الوقوف على قدراته وفاعليته.
وذكرت الجامعة أن التجارب ستجري على أكثر من 500 متطوع لمعرفة قدرة العقار ونجاعته في القضاء على الفيروس.
وأكد البروفسور أندرو بولارد خبير اللقاحات أن التجربة ستبعث الأمل في النفوس ونجاحها يمكن أن يمهد الطريق للوصول إلى إنتاج العقار خلال 6 أشهر من الآن في حال التأكد من فاعليته الطبية في الحد من الفيروس.
وقال البروفسور بولارد إن مدة ستة أشهر تعد قياسية بالمقارنة مع الأوقات السابقة في إنتاج اللقاحات المضادة والتي قد تستغرق عادة 10 سنوات لانتاج اللقاح أو المصل الجديد الذي يمكن اعتماده كدواء أو مضاد حقيقي.
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