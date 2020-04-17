ألف دولار لكل مواطن لمكافحة كورونا.. هذا ما فعلته اليابان!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 أبريل 2020 04:16 مساءً - أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستخصص مساعدة مالية قدرها 930 دولارا لكل مواطن ياباني كدعم لمواجهة الظروف التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.

وقال نائب وزير المالية الياباني، تارو أسو، خلال مؤتمر صحافي، إن المساعدة المالية التي قررتها الحكومة قدرها 100 ألف ين (930 دولارا أميركيا)، وسيبدأ تسليمها في شهر أيار المقبل.

وأضاف أرسو أن أهم شيء الآن هو السرعة في توزيع هذه المساعدات.

وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو مساعدة كل العائلات بغض النظر عن حجم مداخيلها، وذلك لتعويض الأضرار الاقتصادية، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الخميس الماضي، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد.

وتشير آخر الإحصائيات والأرقام إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان تجاوز 9 آلاف إصابة، وتوفي نحو 200 شخص حتى الآن.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت توسيع حالة الطوارئ لتشمل كافة أنحاء البلاد، في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.

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وتتيح هذه الخطوة للسلطات المحلية حث الناس على البقاء في المنازل، لكن دون تدابير عقابية أو قوة قانونية.

وتسري حالة الطوارئ حتى السادس من مايو/ أيار المقبل.

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ لمدة شهر، في سبع محافظات.

وعلى الرغم من تسجيل أول إصابة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أجرت اليابان فحوص الكشف عن الفيروس لنسبة ضئيلة فقط من السكان.

وعلى عكس كوريا الجنوبية – التي سيطرت على تفشي الوباء إلى حد كبير، من خلال برامج اختبار واسعة النطاق – قالت الحكومة اليابانية إن إجراء اختبارات، على نطاق واسع “مضيعة للموارد”.