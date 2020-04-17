الديستي يحبط عملية تهريب شحنة من المخدرات داخل مركب صيد في أصيلة

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن في مدينة أصيلة، زوال أمس الخميس، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف ثلاثة من العاملين على مركب للصيد الساحلي، متلبسين بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات، تزن 185 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، معبأة داخل تجاويف براميل من البنزين على متن القارب، الذي كان بصدد مغادرة ميناء الصيد البحري في مدينة أصيلة، قبل أن تقود الأبحاث، والتحريات إلى توقيف المشتبه فيه الرابع، الذي يشتبه في كونه المنظم الرئيسي، ومالك هذه الشحنة من المواد المخدرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث، والتحريات من أجل تحديد مصدر المواد المخدرة المذكورة، ومسارات تهريبها.