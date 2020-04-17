تطوان..تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من “كوفيد19″واستقرار في عدد الإصابات لليوم الخامس على التوالي

سجلت مدينة تطوان 7 حالات شفاء جديدة من “كوفيد 19″ لمصابين كانوا يتابعون علاجهم في مستشفى سانية الرمل، ليرتفع عدد المتعافين من الجائحة إلى 14 شخصا.

وبحسب معطيات رسمية من مندوبية الصحة في تطوان، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، وصل إلى 150 شخصا، فيما استقر عدد الإصابات المؤكدة بـ”كورونا” على مستوى إقليم تطوان 48 شخصا لليوم الخامس على التوالي، وعدد الوفيات في 5 أشخاص.

وبلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس، التاجي إلى حدود، اليوم الجمعة ، في الساعة العاشرة صباحا، إلى 255 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 34 شخصا، وارتفع عدد الوفيات إلى 13 شخصا.