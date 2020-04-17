وفاة نجم من نجوم سلسلة “رامبو”

توفي، اليوم الجمعة، الفنان الأمريكي، بريان دينيهي، الفائز بجائزة غولدن غلوب للتمثيل، عن عمر يناهز 81 سنة، في ولاية كونيتيكت، علما أن وفاته لا علاقة لها بجائحة كورونا، المنتشرة في بلاده بسرعة كبيرة.

واشتهر الممثل الراحل بدوره كعمدة المدينة، الذي تسبب في سجن النجم سيلفيستر ستالون في الجزء الأول من سلسلة أفلام “رامبو” الشهيرة.

وتألق دينيهي في مسيرته في تجسيد أدوار مختلفة، وحقق جائزة “طوني” مرتين، بالإضافة إلى الغولدن غلوب.

ويوجد اسم الراحل ضمن قائمة مشاهير المسرح الأمريكي، الصادرة عام 2010، لتألقه في المسرح كذلك.