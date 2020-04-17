الصحة العالمية تنشر قائمة أطعمة ضرورية للوقاية من فيروس كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، قائمة لأطعمة، قالت إنها ضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المنظمة في نصائح غذائية موجهة إلى البالغين، خلال تفشي فيروس كوفيد-19، نشرتها على صفحتها الرسمية في فايسبوك، إنه يجب تناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة.

وأشارت المنظمة ذاتها إلى أن الجسم يحتاج إلى تلك الأطعمة لتعزيز الصحة، وتقوية الجهاز المناعي، والحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والمعدية.

