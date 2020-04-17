بؤر صناعية في جهة الدار البيضاء..111 عاملا أصيبوا بكورونا في أحد المصانع

من بين البؤر الصناعية في جهة الدار البيضاء-سطات، مصنع زناتة، الذي تأكدت فيه إصابة حوالي 111 شخص بفيروس كوفيد-19، بحسب ما صرحت به نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة في جهة الدار الييضاء، للقناة الثانية، اليوم الجمعة.

وقد أثبتت تحاليل مخبرية، خضع لها عمال 233 شخصا من عمال وعاملات مصنع زناتة، حيث تأكدت إصابة 111 شخصا منهم، بالفيروس.

وكانت المتحدثة نفسها، أعلنت يوم أمس عن تأكد إصابة حوالي 72 حالة من العاملات اللواتي يشتغلن بإحدى الشركات المتواجدة في عين السبع، مشيرة إلى أنهن يواصلن علاجهن في مستشفيات جهة الدار البيضاء سطات.

وفي هذا السياق، قالت سمية إحدى العاملات في شركة المتخصصة في صنع المواد والأجهزة شبه طبية، في “عين السبع”، في الدار البيضاء، بمعنويات مرتفعة، في تصريح ل”اليوم24 “، إنها تخضع إلى العلاج بالمستشفى في حي الحسني، بالبيضاء، مشيرة إلى أنها تنتظر إنتهاء التحاليل المخبرية التي خضع لها أفراد اسرتها، الذي يقطنون في منطقة البرنوصي.

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لا تستطيع سمية الجزم بكون إصابتها بالفيروس، نتيجة مخالطتها للعاملة التي كانت مكلفة بتوزيع الكمامات وكل وسائل العمل عليها وعلى باقي العمال.

ويشتغل في الشركة المذكورة، حوالي 200 عاملة، عاشوا حالة من الرعب والهلع ، مما دفعهن إلى الاحتجاج.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو، تظهر احتجاج عاملات إحدى مصانع عين السبع في الدار البيضاء، وهن في حالة هيستيرية، بعد اكتشافهن أن إحدى زميلاتهن العاملات أصيبت بفيروس كورونا المستجد