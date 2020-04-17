إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من بلدة العزير، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس على شارع رقم 805 بالقرب من مدينة سخنين، اليوم الجمعة.
واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.
وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.
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