شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية الهولندية اليوم الجمعة إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1235 إصابة إلى 30449. وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع 144 إلى 3459 وفاة.

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