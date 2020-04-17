مفتي السعودية : في ظل إستمرار كورونا ستكون صلاة التراويح والعيد بالمنازل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

قال مفتي المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إن صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكذلك صلاة عيد الفطر، ستقام في البيوت إذا استمر تفشي فيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



جاء ذلك ردًا على أسئلة وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار الجائحة، حيث جاء السؤال الأول عن مشروعية صلاة التراويح في البيوت.

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فأجاب المفتي: "بالنسبة لصلاة التراويح في البيوت في شهر مضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم تحصيلًا لفضيلة قيام ليالي رمضان المباركة، ولثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في بيته، ولا يخفى أن صلاة التراويح سنة وليست واجبة".

وعن صلاة العيد، أجاب مفتي المملكة: "أما صلاة العيد، إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها، فإنها تصلى في البيوت بدون خطبة بعدها".

وسبق أن صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة للفتوى، جاء فيها: (من فاتته صلاة العيد وأحب قضاءها استُحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها)، فإذا كان القضاء مستحبًا في حق من فاتته الصلاة مع الإمام الذي أدى صلاة العيد بالمسلمين، فمن باب أولى أن تكون إقامتها مشروعة في حق من لم تُقم صلاة العيد في بلدهم، لأن في ذلك إقامة لتلك الشعيرة حسب الاستطاعة".

وقررت هيئة كبار العلماء في السعودية، الشهر الماضي، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، وذلك لمنع تفشي الفيروس.