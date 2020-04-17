الحكومة الدنماركية: سنسمح لبعض المشاريع الصغيرة بمجال المال والأعمال إعادة فتح أبوابها

أعلنت ​الحكومة​ ​الدنمارك​ية، في بيان، عن "نيتها اتخاذ خطوة جديدة في سبيل التخلي عن نظام الإغلاق العام المفروض لردع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة انها "ستسمح، اعتبارا من الاثنين القادم 20 نيسان، لبعض المشاريع الصغيرة في مجال ​المال​ والأعمال، مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومدارس ​القيادة​، بإعادة فتح أبوابها، فلا أحد يريد إبقاء البلاد مغلقة لفترة أكثر مما هو ضروري"، مشددة في الوقت نفسه على "ضرورة عدم الاستعجال في تخفيف القيود المفروضة بغية إبقاء الفيروس تحت السيطرة".

هذا وكانت الدنمارك من أوائل الدول الأوروبية التي شرعت في إجراءات العزل العام في وجه كورونا الشهر الماضي، وأصبحت في وقت سابق من الأسبوع الحالي أول دولة في القارة العجوز قررت إعادة فتح ​المدارس​ و​دور الحضانة​.