الصحة السويسرية: تسجيل 346 إصابة جديدة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وكالة ​الصحة العامة​ في ​سويسرا​، "تسجيل 346 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية و42 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 27078 من مستوى 26732، في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 1059 من مستوى 1017"، موضحة انها "ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات وستسمح بفتح ​محلات​ تصفيف الشعر والمساج، على أن يعقب ذلك فتح ​المدارس​ الإبتدائية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 ايار المقبل".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباء ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، واجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏