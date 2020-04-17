الدفاع التركية: تحييد 18 إرهابياً من العمال الكردستاني بمنطقة قنديل شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، عن "تحييد 18 إرهابياً من عناصر ​حزب العمال الكردستاني​ بغارة نفذها الطيران الحربي التركي في منطقة جبال قنديل بشمالي ​العراق​". إضغط للمزيد

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