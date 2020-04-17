توجه رئيس حزب التوحيد وئام وهاب إلى النائب مروان حماده قائلاً له: "أنت ملك المفارز الأمنية من تل أبيب الى دمشق الى باريس وواشنطن ولم تصل الى بكين لأنها بعيدة جغرافياً أما مفرزة رستم فكنت عضواً فاعلاً فيها وكان رحمه الله يشيد بك باستمرا ويقول كان يسمع جلسة الحكومة عبر هاتفك المفتوح في الجلسة".
وتوجه في تصريح آخر على وسائل التواصل الإجتماعي باللغة العامية إلى النائب السابق وليد جنبلاط قائلاً له: "يا وليد بك إذا بدو ياخذ مصاري الناس حسان دياب وحياتك تاني يوم راح نسقطو بالشارع فضي بالك دياب عبيضغط تا ترجع المصاري وبلشت ترجع هلق بالنسبة للناس إلي معن فوق ال100 مليون دولار، وإنت مش منهم أكيد هوذي وضعن صعب لأن بنا نعرف المصدر ليش خايف إنت مالك شرعي".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لجنبلاط:من معه 100 مليون دولار وضعه صعب لماذا أنت خائف ومالك شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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