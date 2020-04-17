قنصل لبنان محمد عاصي يقدم قافلة مساعدات لسلطات الكونغو لمواجهة كورونا

قدم قنصل لبنان الفخري في جمهورية الكونغو محمد عاصي، قافلة مساعدات طبية وغذائية الى سلطات الكونغو لمواجهة فيروس كورونا، برعاية القنصلية والجالية اللبنانية، في احتفال أقيم في بونت نوار، في حضور حشد من السلك الدبلوماسي، القنصلي والاجهزة الرسمية في الكونغو.
واعتبر عاصي في كلمة ألقاها بأن "تضامن الشعب اللبناني مع الكونغو دولة وشعبا في التصدي لهذا الوباء وآثاره الحياتية والاقتصادية والصحية"، لافتا الى أن "هذه المساعدات المقدمة هي عربون وفاء للدولة التي احتضنت الجالية دون تفريق او تمييز، حتى بتنا جزءا من نسيج هذه الدولة العظيمة".
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