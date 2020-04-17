هنأ عضو ​القيادة​ القطرية اللبنانية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ رئيس مكتب العلاقات العامة صلاح بو صعب ​الشعب السوري​ والقيادة السورية بـ"مناسبة ١٧ نيسان ذكرى انتصار الإرادة و​المقاومة​ السورية وجلاء الإحتلال الفرنسي عن الأرض العربية السورية"، متمنياً للدولة السورية "المزيد من الأمان والإستقرار والعافية وبسط كامل سلطتها على كافة ​الاراضي السورية​". وطالب بو صعب ​الحكومة اللبنانية​ بـ"العمل بسرعة لإعادة ​العلاقات اللبنانية السورية​ الى وضعها الطبيعي وإعادة تفعيل معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين ل​تحقيق​ أكبر قدر من التكامل الإقتصادي والإجتماعي والسياسي بين البلدين الشقيقين". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح بو صعب: على الحكومة اللبنانية إعادة العلاقات مع سوريا لوضعها الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.