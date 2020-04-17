أعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "هيجان واضطراب لدى أيتام ​غازي كنعان​ ومرتزقة ​حسين حبري​ دفاعاً عن ​منظومة​ التسعين الفاسدة"، مشيراً الى ان "​أقزام​ يثيرون الغبار عند اقدام العمالقة، تركيبتكم ولّت إلى غير رجعة وعقارب ​الساعة​ لن تعود إلى الوراء". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: هيجان واضطراب لدى أيتام غازي كنعان دفاعاً عن منظومة التسعين الفاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.