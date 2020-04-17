المرابطون: اسرائيل تتحمل مسؤولية انتشار كورونا بالسجون الفلسطينية

اكدت ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ في بيان ان "الاسرى ال​فلسطين​يين هم

الضامنون لصحة وجهتنا وبوصلتنا المركزية نحو القضية الام فلسطين فلا القتل ولا السجون وقضبانه استطاعت ان تنال منهم ومن ارادتهم على الصمود والتحرير واخذ المبادرات وهم الذين يحثون كل الشرفاء والوطنيون للعمل على ابقاء شعلة ​المقاومة​ متقدة والبنادق متوجهة الى العدو التلمودي المحتل الذي هو سبب جميع المآسي والمشاكل في وطننا العربي وعدم العبث في هذه الوجهة.

واشارت الى أن "اسرانا هم اشرف من على وجه الارض فمنهم الاطفال والنساء والشيوخ والمرضى وجميعهم فدائيونا وقادتنا وقدوتنا"، لافتة الى أن "الاسرى في زنازين الحرية على ارض فلسطين انتم المثل والمثال لنا ومهما حاولنا التضامن معكم والقيام بالتحركات المختلفة من اجل قضيتكم فانتم من تقدمون لنا الدعم والمعنويات لنجعل لنضالنا لا بل ولحياتنا معنى".

واضافت: "في زمن انتشار وباء ​الكورونا​ نحمل المسؤولية كاملة للأمم المتحدة ومجالس ​حقوق الانسان​ و​اسرائيل​ عن اي اصابة او انتشار للوباء في زنزاناتكم وكل قطرة حبر او دم تنزفونها للصمود وانتفاضات نهاراتكم ولياليكم هي اكسير وغذاء الكرامة و جمرة سوف تحرق اعدائكم جميعا في داخل وخارج فلسطين العربية"، مشيرة الى أن "شعبنا العربي والكثير من احرار ​العالم​ يتضامنون معكم وندعوهم الى رفع الصوت عالياً وبدء الحملات على امتداد العالم من اجل حمايتكم في سجونكم من الاهمال المتعمد لليهود في نشر وباء الكورونا بينكم".