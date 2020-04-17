ترزيان: لتحويل جرم تحرير الشكات بلا رصيد الى جرم مدني

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​هاكوب ترزيان​ إلى أنه "‏كعادتي وانطلاقا من قناعتي بالتشارك والتشاور معكم أيها الأحباء، نحن في صدد تحضير قانون ننقل بموجبه تصنيف جرم تحرير الشكات بلا رصيد من جرم جزائي إلى جرم مدني، لهدفين، الهدف الاول وقف الابتزاز لأهداف مشبوهة ومعروفة من الجميع، والثاني تخفيف اكتظاظ السجون بخاصة في الظروف الصحية التي نعيشها ودائما من أجل الخير العام، و إعطاء الفرصة الثانية لكل من يستحقها".

وسأل في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي متابعيه ، "ما رأيكم؟".