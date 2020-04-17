لجنة رعاية المساجد في البداوي: ملتزمون قرار دائرة أوقاف طرابلس

بحثت لجنة رعاية المساجد والشؤون الدينية في ​مخيم البداوي​، وضع المساجد في ظل ما يشهده العالم من وباء ​كورونا​، وحال التعبئة والحظر في ​لبنان​. وأعلنت في بيان بعد اجتماعها "التزام قرار دائرة ​الأوقاف الإسلامية​ في ​طرابلس​، سواء أكان إبقاء الوضع على ما هو عليه، أو فتح المساجد كليا أو جزئيا، سائلين الله أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين وإعطاء درس يومي بعد صلاة العصر في أيام رمضان المبارك يبث على القنوات الداخلية للمخيم، مع الإستمرار بإعطاء الدروس التي تبث في هذه الأيام على القنوات المحلية الثامنة من مساء كل يوم".

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