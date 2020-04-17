إصابات كورونا في روسيا تتخطى 32 ألفاً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلنت روسيا الجمعة تسجيلها 32008 إصابات بكوفيد-19 بينها 4070 إصابة سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في رقم قياسي جديد، في حين لا يتوقع أن يبلغ المرض ذروته في موسكو بؤرة الوباء في روسيا قبل أسبوعين أو ثلاثة.

وحوالى نصف الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو (1959 إصابة إضافية)، وتليها المنطقة المحيطة مع 472 إصابة إضافية ثم سانت بطرسبورغ مع 424 إصابة. وبالإجمال، توفي 273 شخصاً، 41 منهم فارقوا الحياة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قالت مساعدة رئيس بلدية موسكو للشؤون الاجتماعية أناستازيا راكوفا إن موسكو، التي يخضع سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة للحجر منذ أواخر مارس، "ستشهد أسابيع صعبة".

وأضافت "ستتحقق ذروة تفشي الوباء خلال أسبوعين أو ثلاثة". وأعربت بلدية العاصمة الروسية الخميس عن قلقها من عدم التزام السكان بدقة بالحجر المستمر حتى أواخر أبريل.

وأجرت روسيا أكثر من 1,7 مليون فحص، لكن السلطات أقرت بضعف موثوقية تلك الفحوص رغم تحسنها في الأسبوعين الأخيرين.