دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية أزمة تعيينات إدارة ترامب تدفعه لتهديد الكونجرس: سأفض جلساتكم

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا صريحًا بفض جلسات مجلسي الكونجرس، مشيرًا إلى إحباطه من المشرّعين الذين يمنعونه من إجراء تعيينات لمسؤولين في إدارته، فيما ستكون تلك الخطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وعندما يتم فض جلسات الكونجرس رسميًّا، يكون باستطاعة الرئيس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، تعيين مسؤولين بدون موافقة المشرعين.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا: "إذا لم يوافق مجلس النواب على هذا الفض، سأمارس سلطتي الدستورية بفض مجلسي الكونجرس".

ويعمل مجلسي الشيوخ والنواب، حاليًا، على أساس مخفض من حضور الأعضاء بسبب أزمة فيروس كورونا، وقال ترامب إن بعض التعيينات المعلقة تتصل بالجائحة.

بالصور: جولة داخل البيت الأبيض

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة إلى جانب نحو 29 ألف وفاة.

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وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به ارتفع إلى مليونين و85 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وكشفت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمال عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و85 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 515 ألفًا، وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 135 ألف حالة.

وبعد الولايات المتحدة في الترتيب تأتي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفًا و600 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و341 إصابة و3342 وفاة.