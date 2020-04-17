في منطقة ملوثة بالإشعاع.. حرائق جديدة قرب مفاعل تشيرنوبل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حرائق شيرنوبل

وجاء في بيان صادر عن وزارة الطوارئ، إن الحرائق صغيرة ولا تشكل أي تهديد للمنشآت التي تحتوي على نفايات مشعة.

وعلى الرغم من ذلك، تثير الحرائق في المنطقة مخاوف من أنها قد تنشر مواد مشعة.

ولم يكشف البيان عن مساحة للحرائق ولم يذكر كيف بدأت، لكنه قال إنها تستعر بفعل الرياح العاتية.

وصارع عناصر الإطفاء حرائق كبيرة في المنطقة لمدة 10 أيام هذا الشهر، قبل الإبلاغ يوم الثلاثاء عن إخمادها.

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وتقع الحرائق في منطقة الإخلاء حول تشيرنوبيل التي تبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع، التي تم تأسيسها بعد كارثة عام 1986 في المحطة والتي أرسلت سحابة من المواد المشعة في معظم أنحاء أوروبا.

وتعتبر المنطقة غير مأهولة إلى حد بعيد، على الرغم من بقاء حوالي 200 شخص رغم أوامر المغادرة.