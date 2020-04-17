سنتان حبسا لشاب وشقيقته…حرضا على العنف “بفأسين ومطرقة” وخرق الطوارئ – التفاصيل

قضت المحكمة الابتدائية في وادي زم، أمس الخميس، بالحبس النافذ في حق شقيقين بعد نشرهما “فيديو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرضا من خلاله على العنف، والكراهية، مع التهديد بارتكاب جناية.

وأدانت المحكمة المتهم الأول بالحبس سنتين نافذة، وغرامة قدرها ألفي درهم، وفي حق شقيقته بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميل الصائر، والاجبار في الأدنى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم مخالفة قرارات السلطات العمومية، المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية، المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية بواسطة التهديد، وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيآت منظمة، والتهديد بارتكاب جناية، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنايات بواسطة وسائل إلكترونية، وبث صور أشخاص دون موافقتهم.

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يذكر أن مصالح الأمن الوطني في مدينة وادي زم أفادت، في بلاغ لها، الاسبوع الماضي، أنه تم توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وشقيقته، وهما يبلغان من العمر 27 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر محتوى رقمي يتضمن تحريضا على العنف، والكراهية، وإهانة هيأة منظمة، وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وكان شريط فيديو ظهر فيه المشتبه فيه، وهو يحمل أدوات بناء حادة، عبارة عن فأسين، ومطرقة، ويوجه عبارات السب، والشتم، والتهديد بارتكاب جناية في حق عناصر القوة العمومية في مدينة وادي زم، بسبب تحرير مخالفة مرورية في حقه.