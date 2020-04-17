“تراجع معدل انتقال العدوى إلى أقل من شخص”.. ألمانيا تسيطر على “الجائحة”

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الجمعة، السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تراجع معدل انتقال العدوى إلى أقل من شخص للمرة الأولى.

قال شبان، في مؤتمر صحافي: “يمكننا الآن القول إن الأمر نجح. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير”، مشيراً إلى أن ألمانيا أجرت تحاليل لحوالي 1,7 مليون شخص حتى الآن”.

وكشفت بيانات، صادرة عن معهد “روبرت كوخ”، أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد أصبح، ولأول مرة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوربا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

وقالت الوكالة الاتحادية للأمراض المعدية “روبرت كوخ”، إن معدّل العدوى بفيروس كورونا بين شخص، وآخر تراجع إلى 0,7.

وسجلت بيانات المعهد، اليوم، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 3380 حالة إلى 133830 لتسجل الإصابات الجديدة زيادة لليوم الثالث على التوالي، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 299 إلى 3868 حالة.