“فيروس كورونا يهدد حياتهم”.. هيأة مغربية تطالب إسرائيل بإطلاق سراح أسرى فلسطين عاجلاً

طالبت الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أمس الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الفلسطينيين، والعرب، المحتجزين لديها، والذين يعيشون تهديداً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن الأسرى الفلسطينيين “يعيشون ظروفاً مهينة، ومزرية، في السجون الإسرائيلية، التي تتنافى والكرامة الآدمية”، لافتة الانتباه إلى أنها “تخالف كل التوصيات للعهد الدولي لحقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية، لاسيما آخر توصيات منظمة الصحة العالمية”.
وطالبت الهيأة، المهتمة بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وقضايا الشعوب، بالتعجيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والعرب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مناشدة في الوقت نفسه السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي في المغرب.
ودعت هيأة النصرة إلى المشاركة في الحملة الدولية التضامنية مع أسرى فلسطين، تحت شعار “كورونا الاحتلال يقتل الأسرى”، مع التغريد عبر وسم “#لستم وحدكم كلنا معكم” ابتداء من يوم غد الجمعة 17 أبريل، المتزامن مع ذكرى الأسير الفلسطيني، إلى غاية الـ24 من أبريل الجاري.
يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني حذر، أمس، من أن حياة 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي فى خطر شديد أمام انتقال فيروس كورونا إليهم، خصوصا فى ظل الظروف الصحية غير الملائمة داخل تلك السجون، وعقب تسجيل إصابات بالفيروس في صفوف السجانين، والمحققين الإسرائيليين ما تسبب في إصابة أحد الأسرى.
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