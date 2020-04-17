مند إنطلاق الجائحة.. وزارة الصحة أجرت 12523 تحليلة مخبرية 20 % منها جاءت إيجابية

أجرت وزارة الصحة إلى غاية، صباح اليوم الجمعة، 12523 تحليلا مخبريا للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، 20 في المائة منها كانت إيجابية.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 9995 حالة، ما يعني 80 في المائة من التحاليل جاءت سلبية.

وارتفعت نسبة التعافي في المغرب لتصل إلى أزيد من 10.7 في المائة بعدد 273 حالة من بداية انتشار الوباء، فيما بلغ إجمالي نسبة الوفيات 5.23 في المائة في المغرب.

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وكانت دورية لوزير الصحة قد أعلنت أن إجراء التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بات متاحاً في ستة مستشفيات جامعية في كل من مدن الرباط، والدارالبيضاء، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، بعدما كان بنحصر إجراء التحاليل فقط على ثلاثة مراكز “المعهد الوطني للصحة في الرباط، والمستشفى العسكري في الرباط، ومعهد باستور في الدارالبيضاء” .

وأعلنت وزارة الصحة في آخر تحديث لها، صباح اليوم، أنها سجلت 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما بين الساعة السادسة من مساء أمس الخميس وصباح اليوم.