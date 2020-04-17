بعد غيابها عن الأنظار، وتفاعل وحيد مع جائحة كورونا، قبل أيام، تعود الفنانة دنيا باطمة إلى الساحة الفنية بتقديمها عملا تحفيزيا حول فيروس كورونا، بالتعاون مع عدد من القنانين العرب، في أوبريت تحت عنوان “احنا قدها”.
وأعلنت باطمة، ليلة أمس الخميس، مشاركتها في أوبريت جديد، إلى جانب المغربي سامي باي، وفنانين عرب: أيمن زبيب، وشيراز، وعامر دندن، وماهر أحمد، ومراد ملحم، وعمار الكوف، فيما يشارك الممثل المصري، أحمد زاهر، كسفير للأوبريت.
وكتبت باطمة على أنستغرام: “نجوم العرب يجتمعون ويشرفني أن أمثل المغرب في هذا العمل الضخم”، مشيرة إلى أنه يصدر قريبا.
ويظهر أن الفنانين المشاركين في الأوبريت “احنا قدها”، أنجزوا فيديوهات من منازلهم، ليصنعوا من خلالها كليب العمل المذكور.
يذكر أن أوبريت أخرى تحضر في مصر بعنوان” أنت أقوى”، تشارك فيها الفنانة المغربية سميرة سعيد، إلى جانب فنانين من جنسيات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابها عن الساحة الفنية.. دنيا باطمة تعود بأغنية حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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