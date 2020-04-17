فيروس كورونا.. سلطات ووهان الصينية تراجع إجمالي عدد ضحاياها.. ارتفع بنسبة 50 في المائة

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم الجمعة، أن إجراء مراجعة إجمالي عدد الإصابات، والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أظهر أنه ارتفع بنسبة 50 في المائة.

وتتحدث الأرقام الجديدة، حسب رويترز، عن زيادة في الوفيات بمقدار 1290 شخصاً، ليصبح العدد الإجمالي حوالي 4000، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بعد المراجعة 50333.

ونسبت صحيفة “الصين اليومية” إلى سلطات البلدية في ووهان أن التأخر في وصول التقارير، وعدم الدقة أدى إلى التصريح بعدد أقل من الضحايا، مشيرة إلى أن المسؤولين لم يكونوا طرفاً في عدم دقة التقارير الأولية.

وكانت السلطات الصينية قد تعرضت لانتقادات على مدى أسابيع في الداخل، والخارج، بسبب شكوك حول مصداقية أعداد الضحايا، التي أعلنتها.