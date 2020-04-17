فيروس كورونا.. نسبة التحاليل الإيجابية تقفز من 19 إلى 46% في المغرب

سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ16 الماضية 245 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيرسو كورونا المستجد في مختلف ربوع المملكة، صاحبها أيضا ارتفاع كبير في نسبة التحاليل الإيجابية من ضمن مجموع التحاليل المنجزة.

فخلال الفترة المذكورة، أجرت مختلف المختبرات الوطنية، 527 تحليلا، كشف عن 245 إصابة مؤكدة بالفيروس، ما يشكل نسبة 46.5 بالمائة من العدد الإجمالي.

وتشكل هذه النسبة حوالي ضعفين ونصف مما كان مسجلا خلال الأيام الماضية، حيث لم تتعد طوال الأسبوع الماضي مثلا نسبة 19.5 بالمائة سجلت يوم 13 أبريل.

وإلى حدود اليوم، بلغ إجمالي عدد التحاليل المنجزة 12 ألف و523 تحليلا استبعد منها 9995 حالة وكشفت عن إصابة 2528 حالة.

أما إجمالي عدد حالات الوفيات، فبلغ إلى حدود صباح اليوم 133 حالة بنسبة 5.3 بالمائة، وتماثلت للشفاء 273 حالة بنسبة 10.8 بالمائة.