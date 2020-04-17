مدرب المنتخب السابق هيرفي رونار يهنئ بنعطية

لم ينس المدرب السابق للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، علاقته الجيدة مع قائد الفريق الوطني، مهدي بنعطية، إذ حرص على أن يكون من بين أول المهنئين إياه بعيد ميلاده أمام الجمهور.

ويحتفل بنعطية، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده 33، وبهذه المناسبة نشر هيرفي رونار صورة تجمعه مع قائد المنتخب المغربي، وعلق عليها بـ”عيد ميلاد سعيد أيها القائد”.

وأعاد بنعطية نشر تهنئة رونار بين قصصه على أنستغرام، وعلق عليها بالقول: “شكرا أيها المدرب”.

وفي سياق آخر، كان اللاعب نبيل دراري قد اتهم، أمس الخميس، المدرب رونار بأنه يتحمل مسؤولية مغادرة اللاعب حمد الله للمنتخب في الواقعة الشهيرة، التي حدثت في عهده، محملا حتى القائد بنعطية جزءً من المسؤولية في ذلك.