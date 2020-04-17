رغم معاناتها من كورونا.. إيطاليا تستعد لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب وتنتظر الترخيص

رغم أنها أصبحت بؤرة انتشار فيروس كورونا في أوربا، وسجلت آلاف الموتى، والإصابات، وامتلأت مشافيها، إلا أن إيطاليا تفكر في إجلاء مواطنيها من المغرب.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، أمس الخميس، أن السلطات أعلنت بدء تنسيقها مع المغرب من أجل تنظيم رخلات جوية لترحيل مواطنيها العالقين في المغرب، على غرار عدد من الدول.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إيطاليا لا تزال تنتظر موافقة المغرب من أجل تحديد أعداد الرحلات، وجدولتها الزمنية، كما أنها بدأت في إشعار مواطنيها العالقين في المغرب للاستعداد لترحيلهم.

وعلى الرغم من هذه المبادرة، إلا أن إيطاليا تضع شروطا مجحفة أمام مواطنيها الحاملين للجنسية المغربية أو المغاربة الحاملين لبطاقةك إقامة إيطالية، حيث تشترط عليهم أن ترحيلهم لن يكون إلا للضرورة القصوى، كما اشترطت عليهم تقديم دليل يثبت ضرورة عودتهم إلى إيطاليا في هذه الظروف، بتقديم شهادات طبية، أو ما يثبت ضرورة التحاقهم بأسرهم، أو ما يفيد فقدان عملهم في حالة عدم عودتهم إلى إيطاليا.

ويأتي تفكير إيطاليا في ترحيل مواطنيها من المغرب بالتزامن مع تسجيلها لأقل حصيلة وفيات، بسبب كورونا، أمس، منذ الأسبوع الماضي، إذ سجلت 525 حالة وفاة جديدة، ما يشكل انخفاضا من 578 قبل أول أمس الأربعاء، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة تزايد بشكل حاد وبلغ 3786، أي بزيادة أكثر من ألف إصابة عن اليوم السابق 2667.