مرضى «كوفيد-19» يستجيبون لعقار «ريمديسيفير» التجريبي

المناطق - وكالات

قفز اسم شركة «جيلياد ساينسيز» للأدوية 16 في المائة بعد إغلاق السوق أمس (الخميس)، غداة تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار «ريمديسيفير» التجريبي للشركة الأميركية على مرضى بحالات حادة من «كوفيد-19»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال موقع «ستات» الإخباري الطبي على الإنترنت، إن مستشفى تابعاً لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات، قال إنه يرصد تعافياً سريعاً من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، حيث غادر جميع المرضى تقريباً المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقالت جيلياد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن «شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة».

وأوضح مستشفى يو شيكاغو ميديسن في رسالة بالبريد الإلكتروني أيضاً، أن «البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج».

وقالت الجامعة إن معلومات من منتدى داخلي للباحثين تتعلق بالعمل الجاري قد نشرت دون تفويض.

وتتوقع جيلياد نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من «كوفيد-19» في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو (أيار).

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لـ«كوفيد-19»، وهو مرض شديد العدوى ناتج عن فيروس كورونا المستجد، وأصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.

وذكر موقع «ستات» أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصاً مصابين بحالات حادة من «كوفيد-19» في تجربة جيلياد.

وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى وتوفي مريضان.

وزاد الاهتمام بقوة بعقار جيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا.

فقد أظهر تحليل لنشرة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن» الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من «كوفيد-19» شهدت تحسناً في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وقفز سهم جيلياد، الذي أغلق عند 76.54 دولار، 16 في المائة إلى 89.1 دولار بعد ساعات التداول الرسمي.