شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 40 إصابة جديدة بكورونا بينهم 22 قادمين من إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 22 حالة إضافية وتسجيل 40 حالة قائمة جديدة منها حالتان لعمال وافدين و10 حالات لمخالطين و22 حالة قادمة من إيران ضمن خطة إجلاء المواطنين. قالت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية وصل 725 حالة حتى الآن ، وإجمالي للحالات المتعافية 703 حالة .

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