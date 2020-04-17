شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: تعافي مصابي «كوفيد - 19» سريعا بعد الحصول على عقار تجريبي والان نبدء بالتفاصيل

يتوقع رئيس المعهد الاتحادي الألماني للأدوية والمنتجات الطبية، كارل برويش، أن تخرج أولى نتائج الدراسات حول علاج مرض "كوفيد19-" بمادة "ريمديسيفير" الفعالة إلى النور في غضون ثلاثة أشهر.

وقال بوريش اليوم الجمعة في برلين إنه من المنتظر ظهور نتائج من دراستين كبيرتين عن هذه المادة الفعالة في ألمانيا في غضون ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن هاتين الدراستين تُجريان على مرضى في حالة حرجة وشبه حرجة.

تجدر الإشارة إلى أن مادة "ريمديسيفير" تم تطويرها في الأساس لعلاج مصابي فيروس "إيبولا".

وذكر بوريش أن هناك بوجه عام مناهج علاجية مبشرة، مشيرا إلى أن هناك تجارب سريرية أجريت على جرعات مختلفة من عقار "هيدروكسي كلوروكوين".

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تجدر الإشارة إلى أن هذا العقار يستخدم كمضاد لمرض الملاريا، إلا أن له آثار جانبية بالغة.

وأكد بوريش أنه لن يتم خفض أي معايير خلال الجائحة، سواء فيما يتعلق بمنح تصاريح الأدوية أو في التصاريح الخاصة المتعلقة بالكمامات الواقية على سبيل المثال.

وأشار بوريش إلى أن المعهد يعطي الأولوية حاليا للعمل على المهام المتعلقة بمرض "كوفيد19-" ، مؤكدا أهمية فحص المادة الفعالة من ناحية الفعالية والجدارة.

وذكر بوريش أنه بمجرد التوصل إلى نتائج علمية واضحة سيكون من الممكن الإسراع في إصدار التصاريح، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بقواعد خاصة بسبب كورونا.