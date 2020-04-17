تسجيل ١٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

أعلن دائرة صحة البصرة، الجمعة، عن تسجيل 17 اصابة جيدة بفيروس كورونا في المحافظة وحالة وفاة واحدة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف اليومي للاصابة والشفاء والوفاة بفيروس كورونا في محافظة البصرة هو التالي: (الحالات الموجبة الجديدة= 17، الحالات التي تماثلت للشفاء= 2، الوفيات الجديدة= 1".



وتابعت، أن "عددالحالات الموجبة التراكمية = 226 (17 وفيات+ 107 شفاء + 103قيد العلاج)".

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