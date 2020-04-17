رسمياً.. 'الهيبة - الرد' خارج سباق دراما رمضان 2020

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أعلن النجم السورى تيم حسن خروج مسلسله "الهيبة – الرد" من سباق دراما رمضان 2020، وهو مسلسل "لبنانى – سورى" بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر لتوقيت عرض المسلسل.
من جانبه، أكد المنتج اللبنانى صادق الصباح عن خروج "الهيبة" من السباق الرمضانى، قائلا عبر حسابه على تويتر: "حاولنا أن نتخطى أزمة كورونا بإصرار كبير، وبسبب ضيق الوقت لن نتمكن من عرض مسلسل (الهيبة)، و(2020)، و(من الآخر)، و(أسود فاتح) خلال شهر رمضان 2020، على أن يستكمل التصوير خلال فترةٍ قصيرة ضمن الشروط الوقائية والصحية، خصوصاً أنّ الوزارات اللبنانية أبدت اهتماماً كبيراً بصناعة الدراما ومستقبلها".
مسلسل "الهيبة – الرد" بطولة تيم حسن، ديما قندلفت، عادل كرم، منى واصف، روزينا لاذقانى، عبده شاهين، فاليرى أبو شقرا، ولاء عزام، ليلى قمرى، أويس مخللاتى، ناظم عيسى وغيرهم من النجوم والممثلين الشباب، وهو من تأليف فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوى.
يشار إلى أن الجزء الرابع من مسلسل الهيبة، الذى يحمل عنوان "الهيبة – الرد"، سيكون الأخير من سلسلة الهيبة، التى حملت أجزاءها على الترتيب "رؤيا – العودة – الحصاد"، وستشارك فى الجزء الرابع والأخير النجمة السورية ديما قندلفت، بعد أن حلت النجمات نادين نسيب نجيم، نيكول سابا وسيرين عبد النور، بطلات لعمل المسلسل فى أجزائه الثلاثة الأولى، كما سينضم إلى بطولة العمل، الممثل اللبنانى عادل.
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