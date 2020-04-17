محافظ ميسان يوعز بتغيير منتسبي الأجهزة الأمنية في سيطرة علي الغربي

اوعز محافظ ميسان علي دواي لازم، الجمعة، إلى قيادة شرطة المحافظة بتغيير جميع منتسبي سيطرة علي الغربي.



وشدد خلال تفقده عدد من السيطرات الخارجية ولقائه بضباط ومراتب الأجهزة الأمنية والمفارز الطبية وعدد من المواطنين للإشراف على تطبيق مقررات خلية الأزمة، على ضرورة العمل بوتيرة عالية والتزام تام لمواجهة فيروس وعزا المحافظ سبب قراره، بحسب بيان ورد الى الخليج 365، الى عدم قيامهم بالإجراءات المطلوبة لحماية أبناء المحافظة من الإصابات وعدم تنفيذهم قرارات خلية الأزمة القاضي بمنع دخول وخروج الأشخاص من المحافظة من غير الاستثناءات الواردة بشكل رسمي وقانوني .وشدد خلال تفقده عدد من السيطرات الخارجية ولقائه بضباط ومراتب الأجهزة الأمنية والمفارز الطبية وعدد من المواطنين للإشراف على تطبيق مقررات خلية الأزمة، على ضرورة العمل بوتيرة عالية والتزام تام لمواجهة فيروس كورونا والحد من الإصابات المحتملة .

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