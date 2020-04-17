صحة واسط تعلن سلامة جميع نتائج المسح الميداني من اية اصابة بالفيروس

اعلنت دائرة صحة واسط، الجمعة، سلامة جميع نتائج المسح الميداني من اية اصابة بفيروس كورونا في مختلف مناطق المحافظة.
وقالت دائرة صحة واسط في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان نتائج المسح الميداني في مناطق متفرقة من المحافظة ومنها منطقة العزة في الكوت والتنمية والموفقية وغيرها في كل أقضية المحافظة وعددها 400 عينة مختبرية كمرحلة أولى كانت نتائجها سالبة خالية من مرض الكورونا.
واكدت دائرة الصحة لأبناء المحافظة على الالتزام بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالنصائح الطبية لتفادي الإصابة بالمرض.
واكدت دائرة الصحة لأبناء المحافظة على الالتزام بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالنصائح الطبية لتفادي الإصابة بالمرض.
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