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بالفيديو رياضيون يحولون أبنية رياضية الى قاعات لتقديم الدعم للكوادر الصحية

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شباب رياضيون في ذي قار تركوا ساحات كرة القدم ليحولوا عدد من الأبنية الى قاعات يجتمع فيها المتطوعون لتقديم الدعم المادي والمعنوي الى الكوادر الصحية ورجال الامن في ظل تفشي وباء
رياضيون يحولون عدد من الابنية في المحافظة الى قاعات لتقديم الدعم للكوادر الصحية

هكذا بدت ملاعب ذي قار بعد ان هجرها شبابها كلاعبين لكنهم لم يغادروها كمتطوعين لفعل الخير فازمة كورونا حولت بناية هذا النادي الرياضي في قضاء الرفاعي الى ورشة عمل لاولئك الشباب للقيام باعمال التعفير والدعم اللوجستي لقطاع الصحة في المدينة

وبالرغم من حظر التجوال المفروض في المحافظة الا انهم يواصلون العمل حتى ساعات الليل سيما من يعملون على خياطة كمامات للاجهزة الأمنية والمواطنين غير القادرين على شرائها توعوية صحية

قلة الدعم الحكومي وعدم وجود تخصيصات استثنائية لمواجهة هذا الخطر المستجد دفع بهولاء الشباب وغيرهم الى توفير ما يستطيعون من مسلتزمات الوقاية بمجهود مضاعف وبدافع ذاتي يحدوهم الامل بتجاوز العراق هذا الوباء العالمي


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