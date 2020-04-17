الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل برعاية أسر المتوفين بكورونا من جميع الجنسيات في الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، اليوم الجمعة، أنها ستكفل أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جميع الجنسيات في الدولة، وذلك ضمن مبادرة "أنتم بين أهلكم"، التي تتضمن عددا من المحاور الحيوية وتعزز برامج الهيئة في مجال الخدمات المجتمعية.



وقال الأمين العام لهيئة الإمارات الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإمارات ية (وام) - "إن هذه المبادرة تجسد حرص الهيئة على مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب كورونا، والوقوف بجانبها في ظروفها الراهنة، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها والآثار التي خلفتها على حياة بعض الأسر، مشيرا إلى أن الهيئة ستوفر المتطلبات كافة التي تحتاجها تلك الأسر وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها".

وأوضح أن الهيئة شرعت في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بموضوع الكفالات وبدأت بالتعاون مع الجهات المختصة حصر الضحايا والمتوفين على مستوى الدولة والتواصل مع أسرهم ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والتعرف على احتياجاتهم في المجالات المعيشية والصحية والتعليمية.