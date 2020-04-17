مجلس الوزراء يكشف 7 حقائق حول كورونا ويرصد 8 شائعات

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدوري لرصد الشائعات 7 حقائق بشان فيروس كورونا المستجد، و8 شائعات، تم تداولها خلال الأسبوع الماضي عبر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الحقائق التأكيد على إنه لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة الأزمة، والدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

وأكد المركز الإعلامي، في تقريره الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أنه لا صحة لإعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل، وقد وصل إجمالي المتقدمين للمنحة نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف.

وأكد أيضاً أن ما ينطبق على صلوات الجماعة ينطبق ايضاً على أداء صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان، حيث لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق وهي انتشار فيروس كورونا وهو ما يحدده المتخصصون.

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كما أكد المركز على أنه لا يحدث انتقال للعدوى من جثث ضحايا فيروس كورونا، مشدداً على أن إجراءات التعامل مع الجثث ودفنها تتم باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تمنع أي عدوى.

وأشار إلى أنه يتم شن حملات رقابية موسعة على الأسواق والصيدليات ومخازنها لضبط الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر، لكونها ناقلة ومسببة للأمراض بشكل مباشر حال تلوثها أو عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.

وأوضح المركز أنه يتم التخلص من مخلفات القرى الواقعة تحت الحجر الصحي من خلال نقلها في سيارات مغلقة إلى خلية منعزلة عن النفايات العادية ودفنها وتغليفها بطبقة من الجير الحي، ويتم تطهير سيارات المخلفات بالكامل عند خروجها من القرية، مع توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال. كما يتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية من خلال منظومة التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

وتضمنت الشائعات استيراد شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات وإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجاري. ونفى المركز ايضاً صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل.

كما تضمنت الشائعات رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي، وتخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا.

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