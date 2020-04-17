النشرة: انزلاق سيارة نتيجة الامطار على طريق الخردلي

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأن مناطق النبطية و​مرجعيون​ شهدت تساقطا للأمطار المتفرقة التي اعتبرها ​المزارعون​ جيدة، ونتيجة سقوط الامطار على طريق ​الخردلي​ النبطية انزلقت ​سيارة​ إلى الوادي عملت عناصر و​قوى الامن الداخلي​ على سحبها بواسطة رافعة. إضغط للمزيد

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