الحواط طالب الرئيس عون بتوقيع التشكيلات القضائية واطلاق يد القضاء

أثنى النائب ​زياد الحواط​ على كلام فخامة ​الرئيس ميشال عون​ بدعوته إلى وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد، ونتمنى عليه أن يبدأ من ملف الكهرباء الذي يشكل كارثة الكوارث حيث أن المقربين منه أضاعوا على اللبنانيين ما لا يقل عن 25 مليار ​دولار​ مرورا ب​الاتصالات​ والتوظيف العشوائي والتهرب الجمركي

كما طالب النائب زياد الحواط من الرئيس عون "بدلا من شن هجمات على أطراف غير محددة، بأن يسمي الأمور بأسمائها وأن يوقع ​التشكيلات القضائية​ ويطلق يد ​القضاء​ ويسهر على رفع الحصانات السياسية".