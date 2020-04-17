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الحواط طالب الرئيس عون بتوقيع التشكيلات القضائية واطلاق يد القضاء

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أثنى النائب ​زياد الحواط​ على كلام فخامة ​الرئيس ميشال عون​ بدعوته إلى وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد، ونتمنى عليه أن يبدأ من ملف الكهرباء الذي يشكل كارثة الكوارث حيث أن المقربين منه أضاعوا على اللبنانيين ما لا يقل عن 25 مليار ​دولار​ مرورا ب​الاتصالات​ والتوظيف العشوائي والتهرب الجمركي

كما طالب النائب زياد الحواط من الرئيس عون "بدلا من شن هجمات على أطراف غير محددة، بأن يسمي الأمور بأسمائها وأن يوقع ​التشكيلات القضائية​ ويطلق يد ​القضاء​ ويسهر على رفع الحصانات السياسية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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