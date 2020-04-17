طرابلسي لدياب: أعطيته الثقة ولم أندم وإداء الوزراء مُشجّع

توجه النائب ​إدغار طرابلسي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى رئيس الحكومة حسان دياب، قائلا: "أعطيته الثقة ولم أندم وإداء الوزراء مُشجّع رغم كلّ التحديات".

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