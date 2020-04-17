النشرة: وفاة شاب إثر تعرضه لإطلاق نار خلال إشكال منذ يومين في صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن وفاة الشاب خ.ق. الذي كان يعالج في مركز لبيب الطبي في المدينة، اثر صابته باشكال وقع منذ يومين في حي الست النفيسة وقد توارى مطلق النار وقتها.

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