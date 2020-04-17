جنبلاط: تحضرون انقلاب مالي سياسي للاستيلاء على البلد

أشار النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، متوجهاً إلى رئيس الحكومة ​حسان دياب​، معتبراً أن "السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم في السراي ومستشار رئيس البلاد الذي طالب باستعادة ​الأموال المنهوبة​ والموهوبة وربما المورثة لانكم تحضرون انقلاب مالي سياسي للاستيلاء على البلد على طريقة البعث وما مذكرة الجلب بحق ​مروان حمادة​ الا لتذكرنا بإرهاب الوصاية".

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